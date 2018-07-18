В Италии задержали 17 мафиози
В Неаполе задержали 17 членов самой кровожадной итальянской мафии.
По данным полиции, на их счету - убийства, незаконный оборот наркотиков, хранение оружия и вымогательства.
Итальянские спецслужбы в ходе масштабной операции задержали 17 членов местной мафии "Каморра" в восточной части Неаполя. По данным газеты Repubblica, все они являются членами влиятельного преступного клана Маццарелла.
Отмечается, что 14 из задержанных взяты под стражу, а трое помещены под домашний арест. Подозреваемым инкриминируются покушения на убийства, незаконный оборот наркотиков и хранение оружия, вымогательство и избиения, пишшет life.ru.
Отметим, что "Каморра" из всех итальянских мафий считается лидером по кровожадности и беспределу. На счету неаполитанской преступной группировки десятки тысяч смертей. Несмотря на активную борьбу государства с "Каморрой", она по-прежнему очень сильна.
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