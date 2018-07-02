В Италии задержали банду

Понедельник, 02 Июль 2018 Италия Италия Популярные материалы

В Италии задержали банду

В Италии задержали банду за нелегальную перевозку мигрантов в Европу.

Карабинеры итальянского Палермо в понедельник сообщили о задержании 17 человек, обвиняющихся в организации канала перевозки нелегалов с Балкан в Италию и через неё в другие европейские страны.

Криминальная структура базировалась на Сицилии, но свою деятельность смогла распространить не только на различные провинции Италии, но и Швейцарию, Германию, Албанию и самопровозглашенную республику Косово, пишет РИА Новости.

Помимо перевозки нелегальных мигрантов, участники группировки занимались торговлей оружием и контрабандой алмазов и золота, поддерживая контакты с сицилийской мафией и некой албанской военизированной структурой, которая считается близкой к радикальным исламистам.

Услугами группировки воспользовались десятки человек, перебравшиеся на север Европы и в Швейцарию. Подобное путешествие стоило мигрантам по 3 тысячи евро.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: оценочная стоимость жилья - вновь возросла

      Опубликованы данные Национального института статистики (INE).

      Подробнее

    • Сборная Португалии поблагодарила болельщиков за встречу

      Сборная Португалии поблагодарила болельщиков за встречу на родине после вылета с чемпионата мира-2018.

      Подробнее

    • Король Испании навестил футболистов в раздевалке

      Король Испании, зашел в раздевалку национальной команды после игры, чтобы приободрить футболистов.

      Подробнее

    • Испанцы стали меньше курить, но больше пить

      Состояние здоровья испанского населения сегодня хуже, чем пять лет назад.

      Подробнее

    • В Италии задержали банду

      В Италии задержали банду за нелегальную перевозку мигрантов в Европу.

      Подробнее

    • Италия: риск смерти перестает расти после 105 лет

      Итальянские ученые из Университета Сапиенца выяснили, что после 105 лет риск смерти у людей перестает увеличиваться.

      Подробнее

    • Женщины начнут ходить в перевернутых шортах

      Американский бренд CIE Denim выпустил перевернутые женские шорты.

      Подробнее

    • Полные девушки в платьях попали на обложку арабского Vogue

      Плюс-сайз-модели впервые попали на обложку арабского Vogue.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda