В Италии задержали семь мигрантов за торговлю наркотиками

Вторник, 07 Август 2018 Италия Италия Популярные материалы

В Италии задержали семь мигрантов за торговлю наркотиками

В МВД считают, что борьбу с нелегальной миграцией нужно усилить.

Правоохранительные органы Галлиполи (провинция Лечче) задержали семь мигрантов по подозрению в торговле наркотиками, сообщил на своей странице в Twitter во вторник, 7 августа, министр внутренних дел, вице-премьер Маттео Сальвини.

Мигранты из Гамбии и Сенегала просили в Италии убежища, а занимались продажей наркотиков в том числе и несовершеннолетним, отметил министр.

По его словам, если вина будет доказана, все причастные будут высланы из Италии, а правительство продолжит борьбу с нелегальной миграцией, пишет regnum.ru.

Позиция партии «Лига», которую возглавляет Сальвини, состоит в том, что помогать мигрантам надо «у них дома», бесконтрольное перемещение граждан из Африки в Италию нужно остановить, поскольку такое положение вещей наносит вред итальянскому обществу и создает трудные условия для самих мигрантов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: фестиваль вина на Мадейре

      Фестиваль вина на Мадейре расскажет о традициях производства и употребления самого популярного португальского вина.

      Подробнее

    • Португалия: звонки в скорую выросли на 20 процентов из-за жары

      Медицинские экстренные вызовы на телефон 112 в последние дни значительно увеличились.

      Подробнее

    • Испания: дроны помогут бороться с пляжными торговцами

      Полиция Форментеры будет использовать новейшие технологии для борьбы с нелегальной торговлей на пляжах.

      Подробнее

    • Преступник сбежал из тюрьмы в Испании

      Один из самых опасных преступников в Испании сбежал из тюрьмы.

      Подробнее

    • В Италии задержали семь мигрантов за торговлю наркотиками

      В МВД считают, что борьбу с нелегальной миграцией нужно усилить.

      Подробнее

    • Италия: квартальная прибыль UniCredit выросла на 8%

      Чистая прибыль итальянской банковской группы UniCredit по итогам II квартала 2018 года выросла на 8,3% в годовом исчислении и достигла 1,024 млрд евро.

      Подробнее

    • Столетняя американка объяснила долголетие одиночеством

      Жительница Нью-Йорка Луиза Жан Синьоре, отметившая 106-й день рождения, объясняет свое долголетие физической активностью, диетой и одиночеством.

      Подробнее

    • На чернокожую студентку натравили полицию

      Сотрудника университета в штате Массачусетс Smith College отстранили от работы за то, что тот вызвал охрану для проверки чернокожей студентки.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda