В Италии задержали священника-педофила

Пятница, 27 Июль 2018 Италия Италия Популярные материалы

В Италии задержали священника-педофила

Дон Глаенцер, приходской священник церкви, был арестован по обвинениям в педофилии.

Учитывая преклонный возраст священника, прокурор Прато распорядился о домашнем аресте.

Преподобного отца, который остановил авто на стоянке супермаркета, застал местный житель: священник и десятилетняя девочка из неблагополучной семьи, которой помогала церковь, были практически обнаженными.
Если бы не карабинеры, прибышие вовремя на место событий, вероятно, священник был бы убит разъяренной толпой.

На допросе Глаенцер утверждал, что все происходило по инициативе девочки. Карабинеры проводят дополнительные расследования, чтобы выяснить, есть ли другие жертвы, сообщает euromag.ru.

Глаенцер был отлучен от церкви до прояснения обстоятельств дела архиепископом Флорентийским кардиналом Джузеппе Бетори, который принес свои извинения ребенку и его семье.

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