В Италии задержан мигрант, готовивший теракты в Европе
Террористические атаки планировалось провести во Франции и Испании.
В Неаполе итальянские силовики задержали выходца из Гамбии, готовившего теракты в Испании или Франции, сообщает 25 июня пресс-служба местной прокуратуры.
Задержанный подозревается в причастности к террористической группировке «Исламское государство». По данным итальянских правоохранителей, 34-летний Силла Осман прошел обучение на территории Ливии.
По предварительной информации, Cилла Осман являлся членом группы из 13 боевиков, готовившей теракты в Испании или Франции, пишет regnum.ru.
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