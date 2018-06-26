В Италии задержан мигрант, готовивший теракты в Европе

В Неаполе итальянские силовики задержали выходца из Гамбии, готовившего теракты в Испании или Франции, сообщает 25 июня пресс-служба местной прокуратуры.

Задержанный подозревается в причастности к террористической группировке «Исламское государство». По данным итальянских правоохранителей, 34-летний Силла Осман прошел обучение на территории Ливии.

По предварительной информации, Cилла Осман являлся членом группы из 13 боевиков, готовившей теракты в Испании или Франции, пишет regnum.ru.