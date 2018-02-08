В Италии задержан владелец велокоманды

Четверг, 08 Февраль 2018 Италия Италия Популярные материалы

В Италии задержан владелец велокоманды

По подозрению в махинациях с допингом в Италии задержан владелец велокоманды.

Полиция тосканского города Лукка арестовала шестерых человек, занимающих руководящие посты в одной из самых крупных велосипедных команд Италии Altopack Eppela. Их подозревают в том, что они давали молодым спортсменам запрещенные препараты.

Как сообщает миланская Corriere della sera, «мозгом» этой спортивной «группировки» был Лука Франческини, владелец Altopack Eppela. В частности, в его функции входила вербовка подающих надежды спортсменов, которых впоследствии вынуждали принимать допинг, пишет rg.ru.

Расследование было инициировано в мае прошлого года после гибели 21-летнего литовского велосипедиста Линаса Румсаса.

Правоохранительные органы смогли выйти на след преступников благодаря прослушке телефонных разговоров.

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