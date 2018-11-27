В Италии задержаны перевозчики мигрантов

Правоохранители органы Италии задержали пятерых граждан Египта по обвинению в незаконной доставке в Италию нелегальных мигрантов, сообщает Affari Italiani в понедельник, 26 ноября.

На борту лодки, которая в субботу, 24 ноября, достигла берегов Италии, находились 264 человека. По данным следствия, «тариф» на перевозку составлял 1500 долларов за человека, всего за рейс незаконные перевозчики получили около 400 тысяч долларов.

Пассажиры лодки размещены в центре по приему мигрантов. По их словам, на протяжении всего двухдневного плавания перевозчики не обеспечивали их ни водой, ни пищей, пишет regnum.ru.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. Летом 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 80%.