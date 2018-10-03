В Италии запретили охотиться по воскресеньям

Среда, 03 Октябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

В Италии запретили охотиться по воскресеньям

Поводом для этого послужила смерть 18-летнего юноши из города Агриколе в Лигурии на севере Италии.

Его в лесу по ошибке застрелил охотник, выслеживавший диких кабанов. Молодой человек получил ранения в живот и руку и умер от потери крови: помощь пришла слишком поздно. Министр окружающей среды Серджо Коста потребовал от регионов, которые на местах занимаются лесным хозяйством, исключить воскресенье для охоты на кабанов. По его словам, именно в этот день в лесу полно туристов, грибников или сборщиков каштанов. «Давайте просто гулять, чтобы наслаждаться природой, а не рисковать попасть под шальную пулю», — пояснил логику своих действий чиновник.

Исполнение решения министерства возложено на карабинеров. Они будут следить за порядком и штрафовать нарушителей. Жителей призывают занять активную позицию и информировать полицию о незаконной охоте в воскресенье. В парламент уже поступил законопроект о внесении изменений в национальный закон об охоте. Специалисты подсчитали, что за минувшие десять лет в Италии от несчастных случаев на охоте погибли 218 человек, а 807 граждан получили ранения. Между тем число охотников в стране снизилось с 2000 года с 801 до 570 тысяч в связи растущими ценами на охотничьи лицензии, пишет news.rambler.ru.

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