В Италии запретили спасать утопающих беженцев

Понедельник, 25 Июнь 2018 Италия Италия Популярные материалы

В Италии запретили спасать утопающих беженцев

Итальянское правительство запретило спасательным кораблям помогать лодкам с беженцами в Средиземном море, даже если они посылают сигналы бедствия.

В воскресенье, 24 июня, спасатели в Италии получили шесть сигналов SOS от судов, которые перевозят мигрантов из Северной Африки в Европу. Однако Рим заявил, что беженцы находились в территориальных водах Ливии, и переложил ответственность за них на Триполи.

Ранее глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини заявил, что страна больше не в силах принять ни одного человека.

11 июня Сальвини, известный своей жесткой антимигрантской риторикой, запретил вход корабля с африканскими беженцами в порт Сицилии. На судне Aquarius, принадлежавшем благотворительной организации SOS Méditerranée, находились 629 просителей убежища, среди них 120 несовершеннолетних. В итоге Испания открыла для беженцев порт в Валенсии.

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