В Италии запущен завод, очищающий воздух от углекислого газа

Расположен завод в Трое (итальянская коммуна в регионе Апулия провинции Фоджа). Заявлено, что каждый год завод сможет «убирать» 150 тонн углекислого газа, который потом планируется преобразовывать в метан и применять в качестве топлива для поездов.

Первый подобный завод заработал на территории Швейцарии в прошлом году, пишет napoli1.com.

Мощность данного завода составляет до 900 тонн углекислого газа ежегодно. Целью таких заводов является уменьшения отрицательных последствий от глобального потепления.