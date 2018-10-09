В Италии запущен завод, очищающий воздух от углекислого газа
Швейцарская компания Climeworks открыла третье в мире и первое на территории Италии предприятие, выкачивающее CO2 (углекислый газ) из земной атмосферы.
Расположен завод в Трое (итальянская коммуна в регионе Апулия провинции Фоджа). Заявлено, что каждый год завод сможет «убирать» 150 тонн углекислого газа, который потом планируется преобразовывать в метан и применять в качестве топлива для поездов.
Первый подобный завод заработал на территории Швейцарии в прошлом году, пишет napoli1.com.
Мощность данного завода составляет до 900 тонн углекислого газа ежегодно. Целью таких заводов является уменьшения отрицательных последствий от глобального потепления.
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