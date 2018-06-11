В Италии заверили, что не допустят выхода страны из еврозоны

Понедельник, 11 Июнь 2018 Италия Италия Популярные материалы

В Италии заверили, что не допустят выхода страны из еврозоны

Правительство Италии не допустит выхода страны из еврозоны, такая возможность даже не рассматривается.

Об этом заявил в воскресенье министр экономики Италии Джованни Триа в интервью изданию Corriere della Sera.

«Позиция правительства ясна, и мы в этом единодушны. Выход из еврозоны не обсуждается. Мы не просто не хотим выхода из еврозоны, мы будем действовать таким образом, чтобы не допустить появления обстоятельств, которые могли бы поставить под вопрос наше присутствие в зоне евро. Это мой долг, как министра экономики, гарантировать от лица правительства, что такие обстоятельства не появятся», - сказал Триа.

Ранее сообщалось, что итальянское оппозиционное «Движение 5 звезд» (Д5З), которое традиционно выступала с критикой единой европейской валюты, перестало считать необходимым выход Италии из еврозоны. Правоцентристкие партии «Братья Италии» и «Лига» стоят на позициях евроскептицизма, раз за разом заявляя, что Италия должна покинуть зону евро, пишет РИА Новости.

Новое правительство Италии во главе с премьер-министром Джузеппе Конте было образованно по договоренности между «Движением 5 звезд» и партией «Лига», которую они оформили в виде «правительственного контракта», содержащего подробную программу нового кабмина. В его полностью обновившийся состав вошло девять представителей «Движения», шесть из партии «Лига» и трое беспартийных специалистов. Пять из 18 должностей заняли женщины.

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