В Италии заявили о вреде политики Меркель для ЕС‍

Соответствующее заявление политик сделал в интервью агентству DPA, опубликованном в среду, пишет ТАСС.

«Ангелу Меркель критикуют за границей, так как она предпочитает интересы немецких граждан и экономики интересам всего [Европейского] союза. Это стратегия, может, и хороша для Германии, но Италии она нанесла ущерб, - сказал Сальвини. - Итальянские же власти всегда поступали с точностью до наоборот».

По его мнению, Италии лишь остается «соглашаться с уже принятыми решениями о направлении европейской политики без возможности как-либо на них повлиять». Политик, в частности, предложил приостановить «абсурдную паромную переправу мигрантов».

Сальвини - один из вероятных кандидатов в премьер-министры Италии от правого центра на предстоящих парламентских выборах, которые должны пройти весной 2018 года. «Лига» известна жесткой позицией в отношении политики по приему мигрантов.