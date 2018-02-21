В Италии заявили о вреде политики Меркель для ЕС‍

Среда, 21 Февраль 2018 Италия Италия Популярные материалы

В Италии заявили о вреде политики Меркель для ЕС‍

Лидер правой итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини обвинил Ангелу Меркель в том, что она своей внешней политикой защищает лишь германские интересы.

Соответствующее заявление политик сделал в интервью агентству DPA, опубликованном в среду, пишет ТАСС.

«Ангелу Меркель критикуют за границей, так как она предпочитает интересы немецких граждан и экономики интересам всего [Европейского] союза. Это стратегия, может, и хороша для Германии, но Италии она нанесла ущерб, - сказал Сальвини. - Итальянские же власти всегда поступали с точностью до наоборот».

По его мнению, Италии лишь остается «соглашаться с уже принятыми решениями о направлении европейской политики без возможности как-либо на них повлиять». Политик, в частности, предложил приостановить «абсурдную паромную переправу мигрантов».

Сальвини - один из вероятных кандидатов в премьер-министры Италии от правого центра на предстоящих парламентских выборах, которые должны пройти весной 2018 года. «Лига» известна жесткой позицией в отношении политики по приему мигрантов.

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