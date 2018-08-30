В Италии ждут «бури» из-за новых рейтингов Fitch

Четверг, 30 Август 2018 Италия Италия Популярные материалы

В Италии ждут «бури» из-за новых рейтингов Fitch

Ожидается, что Fitch сохранит рейтинг Италии на уровне BBB, но прогноз сменится на «негативный».

В ближайшие дни Италию ждет экономическая «буря» из-за публикации новых рейтингов агентства Fitch, которые впервые будут касаться деятельности уже нового правительства Италии, передает Affari Italiani в четверг, 30 августа.

По данным источников издания, в сообщении Fitch будет сказано, что экономические инициативы новой власти и разногласия внутри коалиционного правительства создают в экономике проблемы и атмосферу неопределенности.

Скорее всего, Fitch сохранит национальный рейтинг Италии на уровне BBB, но прогноз со «стабильного» сменится на «негативный», полагают авторы, пишет regnum.ru.

В правительстве в свою очередь связывают сложности на бирже с так называемой «атакой спекулянтов». По этой версии, альянс крупного бизнеса, брюссельских чиновников и итальянской оппозиции недоволен политикой нового правительства и намерен нанести ему «ответный удар» на бирже, в том числе посредством искусственного занижения рейтингов.

Крупный бизнес по этой версии не устраивает государственнические настроения в правительстве (проявившиеся, в частности, в разговорах о национализации дорог и разрыве крупных концессий), евробюрократов — независимость Италии в вопросе о мигрантах, а оппозицию — продолжающееся снижение собственных рейтингов и рост поддержки правительства.

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