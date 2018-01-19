В Италии женщина завещала 30 тысяч евро своему коту

Обладателем состояния, переданного по наследству от скончавшейся несколько дней назад хозяйки, стал кот Джерри, проживающий в городе Сачиле (область Фриули-Венеция-Джулия). Ранее женщина не раз сообщала родным и близким, что кот - главное существо в ее жизни, пишет ТАСС.

Согласно завещанию, члены семьи в случае недомогания животного должны идти на любые меры для его лечения - вплоть до продажи драгоценностей и антиквариата.

«Кот Джерри был ее любимцем. Она любила его больше, чем своих детей, - приводит издание слова дочери покойной. - Нам остается только уважать ее пожелание. Она всегда учила нас ценить всех живых существ, чтобы жить в безмятежности и вере в Бога, для которого все равны».

Кот уже «вступил» во владение наследством: в его распоряжении четыре лежанки, а питается он креветками.