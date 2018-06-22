В Италия представили самую раннюю подписанную да Винчи работу

Как рассказал журналистам эксперт по творчеству великого мастера Возрождения и историк искусства Эрнесто Солари, да Винчи создал этот портрет в 1471 году в возрасте 18 или 19 лет, пишет РИА Новости.

«Леонардо стремился достичь совершенства и выработать рецепт вечного искусства - во многом благодаря этому он выбрал майолику, которая позволяет сохранить яркость краски», - сказал Солари, напомнивший, что да Винчи в детстве обучался этому искусству в мастерской, которой владели его дед и отец.

Изобразив архангела в профиль, да Винчи, стремясь выработать свой собственный, но уже узнаваемый стиль, следовал традиции портрета, в том числе скульптурного, которая была очень сильна в эпоху раннего Возрождения и опиралась на монеты и медали Древнего Рима.