В Италию обсуждают провал демократической партии

Итальянские СМИ во вторник, 26 июня, обсуждают причины провала демократической партии на местных выборах, которые прошли в ряде провинций и городов в воскресенье.

Демократы проиграли почти во всех «своих» городах, которые считались их вотчиной - включая, к примеру, Сиену и Пизу. Голоса демократов почти в полном составе перешли к «Лиге» Маттео Сальвини. Рейтинг партии, которая не так давно формировала национальное правительство, опустился ниже 10%, пишет regnum.ru.

Демократическая партия оказалась слишком раздробленной, главной причиной поражения стала внутренняя борьба «всех против всех», отмечают обозреватели Il Tempo, и партии остается только вспоминать о временах, когда ее возглавлял Маттео Ренци.

Il Fatto Quotidiano цитирует демократа и бывшего министра экономического развития Италии Карло Календу, который отмечает: «партия сделала себе харакири много месяцев назад».

«Мы не знаем страхов наших сограждан, - добавил Календа, намекая на то, что именно на страхах и сыграли победители выборов - «Лига» и «Движение 5 звезд».

Бывший министр также допускает, что время собственно демократической партии прошло, а теперь демократы и оппоненты нынешней итальянской власти должны создавать новое широкое движение.