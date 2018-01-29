В Италию прибыла новая партия беженцев из Ливии, 29 января сообщает агентство Associated Press.

Беженцев доставил к итальянскому берегу испанский корабль из состава объединенной европейской патрульной миссии в Средиземном море.

По информации испанских чиновников, общее число мигрантов, которые были спасены с деревянного судна вблизи ливийской Мисраты, составило 329 человек. В числе беженцев - 95 женщин, в том числе трое беременных, а также 17 детей, пишет regnum.ru.

По данным Международной организации по миграции в Европу из северной Африки по Средиземному морю с 1 по 25 января 2018 года прибыли 4742 мигранта, 206 беженцев погибли в море.