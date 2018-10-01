В Итальянских Альпах выпало больше 30 сантиметров снега

Понедельник, 01 Октябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

В Итальянских Альпах выпало больше 30 сантиметров снега

26 сентября в горной местности Италии уже выпал снег.

В Альпах зафиксировали 30 см снежных осадков. На снятом видео заметно, что итальянцы удивлены такой погодой, для всех первый снег стал неожиданностью.  Под слоем снега можно заметить столики летнего кафе, зонтики от солнца и даже шезлонги для загара, пишет napoli1.com.

Ski.ru: В итальянских Доломитах снег лег выше 1200 метров, а еще выше, за 2000 м., в долинах Бадия и Гардена навалило около 30 см. Ниже фото горного ресторана Piz Arlara в Корвара-Альта-Бадиа, где потребовалась серьезная расчистка.  

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