В итальянских цирках больше не будут выступать животные
Итальянский парламент одобрил закон о запрете использования животных в цирке и передвижных представлениях.
Но для того чтобы закон вступил в действие, нужен еще декрет от правительства, пишет napoli1.com.
Был проведен опрос итальянских граждан, по результатам которого выяснилось, что с этим запретом согласен 71% респондентов. Однако против данного законопроекта выступил сенатор Карло Джованарди. По его мнению, этот запрет разрушит «культурную и историческую цирковую традицию».
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