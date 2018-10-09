В итальянских цирках больше не будут выступать животные

Но для того чтобы закон вступил в действие, нужен еще декрет от правительства, пишет napoli1.com.

Был проведен опрос итальянских граждан, по результатам которого выяснилось, что с этим запретом согласен 71% респондентов. Однако против данного законопроекта выступил сенатор Карло Джованарди. По его мнению, этот запрет разрушит «культурную и историческую цирковую традицию».