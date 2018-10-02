В Итальянских горах погиб предприниматель Андрей Богомолов

Он был первым и пока что единственным ИП из белорусского Парка великих технологий. Один из главных его проектов - облачная платформа ERPVault для управления центральными ресурсами организации. Вначале Богомолов изучал IT-технологии самостоятельно и пробовал применять свои знания на практике. Позже он закончил аспирантуру (специальности Computer Science) в итальянском Университете Тренто, пишет napoli1.com.

Андрей Богомолов зарегистрировался как ИП в ПВТ в 2008 году. Его целью было стать частью белорусского IT-сообщества и создавать понравившийся информационный продукт.