В итальянском регионе Умбрия продают дома в деревне мечты

Пятница, 07 Сентябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

В итальянском регионе Умбрия продают дома в деревне мечты

Нельзя говорить об Умбрии, зеленом сердце Италии, не возвращаясь к далекому прошлому, его богатой истории.

Кроме того, невозможно не ощущать присутствие прошлого, прогуливаясь по узким улочкам средневековых деревень. Здесь жизнь течет своими медленными ритмами, как-будто оставляя время для наслаждения природой и ландшафтами. 

Расположенная на холме деревня По Санте ди Сотто (Po'Sante di Sotto. Umbria) находится между Перуджей и Читта Делла Пьеве. Комплекс построен недавно, но в соответствии со стилем средневековой архитектуры Умбрии и Тосканы, пишет napoli1.com.

Чтобы спроектировать ее, архитектор исследовал строительные технологии средневековья, желая воссоздать типологию укрепленных деревень 13 века.

Желающие могут купить здесь загородный дом, расположенный в комплексе, состоящем из трех отдельных деревень, чтобы окунуться в безмятежность пейзажей мечты.

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