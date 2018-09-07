В итальянском регионе Умбрия продают дома в деревне мечты
Нельзя говорить об Умбрии, зеленом сердце Италии, не возвращаясь к далекому прошлому, его богатой истории.
Кроме того, невозможно не ощущать присутствие прошлого, прогуливаясь по узким улочкам средневековых деревень. Здесь жизнь течет своими медленными ритмами, как-будто оставляя время для наслаждения природой и ландшафтами.
Расположенная на холме деревня По Санте ди Сотто (Po'Sante di Sotto. Umbria) находится между Перуджей и Читта Делла Пьеве. Комплекс построен недавно, но в соответствии со стилем средневековой архитектуры Умбрии и Тосканы, пишет napoli1.com.
Чтобы спроектировать ее, архитектор исследовал строительные технологии средневековья, желая воссоздать типологию укрепленных деревень 13 века.
Желающие могут купить здесь загородный дом, расположенный в комплексе, состоящем из трех отдельных деревень, чтобы окунуться в безмятежность пейзажей мечты.
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