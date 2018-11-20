В итальянском селе за десять дней превысили скорость 58 тысяч раз

Это произошло вскоре после того, как в населенном пункте установили первую дорожную камеру, сообщает Corriere.

Власти Акветико решили установить камеры из-за многочисленных жалоб на лихачей от местных жителей. На центральном городском перекрестке нарушения ПДД случались почти каждую минуту.

Позже удалось установить, что многие водители втрое превышали установленный в населенном пункте скоростной лимит в 50 километров в час. Самые отчаянные делали это даже днем, во время оживленного движения, пишет mir24.tv.

Мэр Акветико объяснил ситуацию тем, что многие автомобилисты едут через его город к северному побережью Италии, поскольку это самый короткий путь.

Сейчас власти борются с лихачами штрафами и убирать камеру не планируют.