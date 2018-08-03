В июле в Испании рекордно выросла занятость

Общее число безработных в стране, по данным Министерства труда, миграции и социального составило в прошлом месяце 3 135 021 человек, что является самым низким показателем с 2008 года. В то же время, темпы сокращения безработицы снизились с 2,77% в июне до 0,86% в июле.

По сравнению с прошлым годом, число безработных сократилось на 6%. Кроме того, сообщается, что число испанцев, которые не работают два года и более составило в июле 1 152 154 человека.

Безработных стало на 16,1 тысяч меньше в сфере услуг, на 4,2 тысяч меньше – в промышленности, на 2,6 тысяч – в строительстве, пишет noticia.ru.

Занятость также выросла до рекордных за последние 10 лет показателей. Число трудоустроенных жителей страны выросло на 35 819 человек и достигло 19 042 810 человек.

Сокращение безработицы зафиксировано в 14 из 19 автономных сообществ Испании, а самые весомые показатели были зафиксированы в Галисии, где число безработных уменьшилось на 6653 человека, и Андалусии, где их стало меньше на 5534. На Балеарских островах, в Стране Басков и Наварре число безработных, напротив, выросло на 500-600 человек.