В Йеллоустоне пошли трещины

Пятница, 20 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

В Йеллоустоне пошли трещины

Сотрудники Национального парка Гранд-Титон, который находится в 16 километрах от Национального парка Йеллоустон, закрыли некоторые участки из-за растущих трещин.

В то же время разломы не связаны с возможным извержением супервулкана. Об этом сообщает Science Alert.

Как пишет издание, рейнджеры обнаружили в скалах трещины длиной до 30 метров в районе водопадов Хидден. Это место было закрыто для туристов, поскольку есть опасность, что на людей могут упасть камни.

В экосистему Большой Йеллоустон входят Гранд-Титон, Национальный парк Йеллоустон, а также примыкающие к нему леса и другие природоохранные зоны. Хотя он не находится над магматическими камерами, в этом районе также наблюдается сейсмическая активность. По словам специалистов, периодические подземные толчки являются нормой, и именно они могли вызвать трещины.

Весной 2018 года в Национальном парке Йеллоустон зафиксировали необычную активность крупнейшего в мире гейзера Steamboat. Всего за шесть недель произошло три мощных извержения, хотя обычно интервалы между выбросами воды составляют от одного месяца до пяти лет.

Йеллоустонский супервулкан извергался последний раз два с половиной миллиона лет назад. Серия извержений оставила на поверхности гигантские кальдеры поперечником в десятки километров, однако повторение таких катастрофических событий все же маловероятно.

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