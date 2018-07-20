В Йеллоустоне пошли трещины

В то же время разломы не связаны с возможным извержением супервулкана. Об этом сообщает Science Alert.

Как пишет издание, рейнджеры обнаружили в скалах трещины длиной до 30 метров в районе водопадов Хидден. Это место было закрыто для туристов, поскольку есть опасность, что на людей могут упасть камни.

В экосистему Большой Йеллоустон входят Гранд-Титон, Национальный парк Йеллоустон, а также примыкающие к нему леса и другие природоохранные зоны. Хотя он не находится над магматическими камерами, в этом районе также наблюдается сейсмическая активность. По словам специалистов, периодические подземные толчки являются нормой, и именно они могли вызвать трещины.

Весной 2018 года в Национальном парке Йеллоустон зафиксировали необычную активность крупнейшего в мире гейзера Steamboat. Всего за шесть недель произошло три мощных извержения, хотя обычно интервалы между выбросами воды составляют от одного месяца до пяти лет.

Йеллоустонский супервулкан извергался последний раз два с половиной миллиона лет назад. Серия извержений оставила на поверхности гигантские кальдеры поперечником в десятки километров, однако повторение таких катастрофических событий все же маловероятно.