В Калифорнии мужчина открыл стрельбу по посетителям бара

Инцидент произошел в заведении Borderline Bar & Grill в городе Таузанд-Окс. В результате пострадали несколько человек, среди которых по меньшей мере один сотрудник полиции. Стрелка пока не удалось обезвредить. На место прибыли несколько нарядов полиции и машин скорой помощи.

Как сообщили очевидцы, произошло около 30 выстрелов. Как отмечает ABC 7, мужчина также использовал дымовую шашку внутри бара. Один из очевидцев сказал, что видел, как тот выстрелил в охранника. О состоянии сотрудника не сообщается. Стрелявшего описали как мужчину с бородой, в кепке и черной куртке. На нем также были очки.