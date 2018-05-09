В Каннах открылся 71-й Международный кинофестиваль

На церемонию собрались ведущие кинематографисты из многих стран мира.

Более трех тысяч гостей были приглашены подняться по знаменитой парадной лестнице в главный зал Каннского дворца. В первый фестивальный вечер их ждала премьера семейной драмы «Все знают» (Todos lo saben) иранского режиссера Асгара Фархади с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом в главных ролях, сообщает ТАСС.

В этом году путь по красной ковровой дорожке оказался более быстрым, чем раньше. Устроители специально предупредили гостей о полном запрете селфи на красной дорожке. «Если кто-то захочет сделать автопортрет, он просто не попадет в зал», - предупредил генеральный директор кинофестиваля Тьерри Фремо.

На фестивале приняты особые меры безопасности. Под контроль на ближайшие две недели взяты аэропорты региона, по мере необходимости будут вводиться временные ограничения на доступ в воздушное пространство. Безопасность гостей обеспечивают также 12 патрульных кораблей. Они развернуты на линии Эстрель - Антиб, чтобы прикрыть город с моря.

В столицу фестиваля со всей территории департамента Приморские Альпы стянуты силы полиции и жандармерии, численность которых держится в секрете. Дополнительные меры предосторожности введены на набережной Круазетт, ведущей к Каннскому дворцу. На мостовой установлены десятки метров металлических шипов, другие заграждения. За обстановкой вокруг дворца следят 500 камер видеонаблюдения, пишет newsru.com.

Накануне за ужином свои часы сверили члены главного жюри фестиваля. Его возглавила австралийская киноактриса Кейт Бланшетт. В составе жюри восемь ведущих мастеров кино. Российский кинематограф представляет хорошо известный любителям кино режиссер Андрей Звягинцев, лауреат нескольких каннских призов и высшей национальной награды французского кинематографа - премии Сезар. В последний день фестиваля 19 мая жюри должно будет назвать лауреата Золотой пальмовой ветви и других призеров 71-го фестиваля.

За главный приз будет бороться 21 фильм. Россию в этом году в основной программе представляют сразу два фильма - «Лето» Кирилла Серебренникова и «Айка» Сергея Дворцевого.

В среду на фестивале ожидается показ новой картины Серебренникова. Ее сюжет основан на малоизвестных фактах биографии рок-музыканта Виктора Цоя. Действие фильма разворачивается летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin и других западных рок-звезд зарождается русский рок.

Самого постановщика не будет в Каннах, поскольку он находится под домашним арестом по обвинению в хищении бюджетных средств. Серебренников участвовал в Каннском фестивале в 2016 году, когда его картина «Ученик» получила премию имени Франсуа Шале.

Всего от РФ в Канны поехали пять кинолент. Кроме «Лета» и «Айки» это картина российского режиссера Игоря Поплаухина «Календарь», заявленная в конкурсе короткого метра Cinefondation; короткометражный фильм «Я нормальный» режиссера Михаила Бородина, который будет показан в программе «Неделя критики», а также отреставрированная версия фильма из Золотой коллекции киностудии «Мосфильм» - «Война и мир» Сергея Бондарчука, ее покажут в программе «Каннская классика».

За Золотую пальмовую ветвь также будут бороться работы французского режиссера Жан-Люка Годара «Образ и речь», «Под Силвер-Лэйк» Дэвида Роберта Митчелла с Эндрю Гарфилдом и Райли Кио, «Три лица» иранца Джафара Панахи, которому иранские власти запретили снимать кино, «Догмен» Маттео Гарроне, «Счастлив как Лазарь» Аличе Рорвахера. Также в основном конкурсе работа «Черный клановец» Спайка Ли с Адамом Драйвером и Джоном Дэвидом Вашингтоном, «Холодная война» польского режиссера Павла Павликовского и другие ленты.

Вне конкурса состоится премьерный показ фильма «Хан Соло: Звездные войны. Истории» (Solo: A Star Wars Story). Это второй по счету спин-офф серии «Звездных войн».