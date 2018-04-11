В Китае готовят трассу для «Шелкового пути»

Среда, 11 Апрель 2018 Мир Мир Популярные материалы

В Китае готовят трассу для «Шелкового пути»

Ралли «Шелковый путь» пройдет по новому маршруту.

Одно из крупнейших автомобильных соревнований подготовило участникам немало сюрпризов. Старт гонок намечен на середину июня. Продлятся они две недели.

Пустыня полна сюрпризов. Осторожными здесь должны быть даже лучшие пилоты, ведь китайский участок «Шелкового пути» на 80% представляет собой - бездорожье. Ралли-рейд состоится в середине лета. Пока же здесь разрабатывают экстремальный маршрут. В этот раз «Шелковый путь» пройдет с точностью до наоборот - не из Москвы в Китай, а со стартом из Поднебесной, пишет ntv.ru.

Виктор Соколов, директор по безопасности ралли «Шелковый путь - 2018»: «Так как мы едем на запад, мы вынуждены ехать в лоб дюнам, что очень сложно. И манера движения пилотов должна быть изменена».

Практически весь китайский участок ралли проходит по пескам, но сами пески при этом очень разные. Ориентирами в пустыне служат дюны и русла пересохших рек. Прокладчики маршрута трассу проходят на скорости, приближенной к гоночной, и отмечают в дорожной книге опасные участки. Летом, когда песок будет плавиться, участникам станет еще сложнее. Подробности - в репортаже корреспондента НТВ Михаила Чернова.

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