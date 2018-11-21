В Китае отменили показ итальянского модного дома Dolce & Gabbana

В сети появился скриншот личной переписки Габбаны с пользовательницей соцсети Instagram, в которой он назвал Китай «страной дерьма», а китайцев — «невежественной грязной вонючей мафией». «Ты думаешь, я боюсь, что ты это опубликуешь?» — добавил он со смехом.

Сообщения дизайнера опубликовали администраторы Instagram-аккаунта @diet_prada в среду, 21 ноября.

Однако вскоре Dolce & Gabbana объявили, что их официальную страницу взломали вместе с личной страницей Стефано Габбаны. «Мы испытываем исключительно уважение к Китаю и китайскому народу», — заявили представители модного дома.