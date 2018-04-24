В Китае пешеходов за нарушение правил начали обливать водой

Вторник, 24 Апрель 2018 Мир Мир Популярные материалы

В Китае пешеходов за нарушение правил начали обливать водой

В китайском городе Хуанши на перекрестке установили устройство, которое обливает водой нарушителей правил дорожного движения.

В китайском городе Хуанши на одном из перекрестков установили устройство, обливающее водой тех пешеходов, которые пытаются перейти дорогу на красный свет. Датчики, установленные на устройствах, включаются, когда на светофоре загорается красный свет. Чтобы выйти на проезжую часть, пешеход должен пройти мимо них, и если он делает это в неположенное время, то устройство выстреливает струей воды по ногам нарушителя.

Устройства установлены в качестве эксперимента, однако жители города уже отнеслись к такому нововведению скептически. Многие считают, что оно приведет только к лишним расходам воды, будет отвлекать всех пешеходов и пугать пожилых людей, сообщает ntv.ru.

Это не единственный нестандартный способ бороться с нарушителями правил дорожного движения, который предлагают власти китайских городов. Так, в некоторых городах на пешеходных переходах стоят камеры, которые снимают нарушителей и потом показывают их лица на больших экранах.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: сколько зарабатывают депутаты

      Совсем недавно завершилась дискуссия по поводу поездок депутатов автономных регионов.

      Подробнее

    • Португалия: задержаны военнослужащие GNR

      Следствие с 2017 года вел отдел по уголовным расследованиям GNR г. Вила Реал.

      Подробнее

    • Испания: ученые обещают победить старость к 2045 году

      Инженер Хосе Луис Кордейро и сооснователь оперативной системы Symbian британец Дэвид Вуд презентовали в Барселоне свою новую книгу «Смерть смерти».

      Подробнее

    • Испания: на Коста-Брава открывается сезон заплывов в открытом море

      Проект Vies Braves, предлагающий разные виды заплывов в открытом море, открывает пятый сезон.

      Подробнее

    • Италия: оазис Виллы Коммунале превратился в приют бездомных

      Публичный сад Виллы Коммунале превращается в место, где хозяйничают бездомные и криминальные элементы.

      Подробнее

    • Италия: бывшая база НАТО в Баньоли открывается для публики

      5 мая, впервые откроется свободный вход на территорию парка культуры и отдыха в Баньоли, в котором долгое время размещалась база НАТО.

      Подробнее

    • Герцогиня Кембриджская Кейт родила мальчика

      У принца Уильяма и его супруги Кейт родился сын. Это третий ребенок пары.

      Подробнее

    • В Китае пешеходов за нарушение правил начали обливать водой

      В китайском городе Хуанши на перекрестке установили устройство, которое обливает водой нарушителей правил дорожного движения.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!