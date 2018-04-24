В Китае пешеходов за нарушение правил начали обливать водой

В китайском городе Хуанши на одном из перекрестков установили устройство, обливающее водой тех пешеходов, которые пытаются перейти дорогу на красный свет. Датчики, установленные на устройствах, включаются, когда на светофоре загорается красный свет. Чтобы выйти на проезжую часть, пешеход должен пройти мимо них, и если он делает это в неположенное время, то устройство выстреливает струей воды по ногам нарушителя.

Устройства установлены в качестве эксперимента, однако жители города уже отнеслись к такому нововведению скептически. Многие считают, что оно приведет только к лишним расходам воды, будет отвлекать всех пешеходов и пугать пожилых людей, сообщает ntv.ru.

Это не единственный нестандартный способ бороться с нарушителями правил дорожного движения, который предлагают власти китайских городов. Так, в некоторых городах на пешеходных переходах стоят камеры, которые снимают нарушителей и потом показывают их лица на больших экранах.