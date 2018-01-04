В Китае построили ледяное королевство

Четверг, 04 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

В Китае построили ледяное королевство

В китайской провинции Хэйлунцзян в городе Хабрин 5 января откроется Международный фестиваль льда и снега.

Архитекторы со всего мира изо льда повторили знаковые достопримечательности со всего мира, в том числе и из России. Гигантские ледяные здания расположились на территории почти в 80 гектаров.

Фестиваль ледяных скульптур в Харбине проводится с 1985 года. В нынешнем году участникам конкурса нужно было воссоздать цивилизации по маршруту древнего Шелкового пути. В экспозиции есть замок из Японии, южнокорейский храм, буддистский монастырь, традиционное для российской архитектуры здание с куполами-луковками и другие сооружения. Волшебный ледяной город оборудован неоновой подсветкой и особенно хорош после заката, пишет realty.newsru.com.

Все здания довольно устойчивые и открыты для посещения. Туристы могут прогуляться по мостикам, соединяющим храмы, и подняться по лестницам, ведущим в ледовые соборы и башни.

Организаторы фестиваля говорят, что в тематическом парке сейчас довольно холодно - минус 30 градусов по Цельсию. Экспозиция будет открыта для посетителей вплоть до конца февраля, пока в Хабрин не придет весна и скульптуры не начнут таять.

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