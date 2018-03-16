В Китае построят рекордно высокий горизонтальный небоскреб

Комплекс смешанного использования Raffles City, который возводят в китайском городе Чунцин, станет самым высоким в мире горизонтальным небоскребом, сообщает зарубежный портал об архитектуре и дизайне ArchDaily.

Согласно проекту, на участке площадью 9,2 га построят восемь башен, шесть из которых будут соединены горизонтальным небоскребом длиной 300 м. «Лежачая» часть расположится на высоте более 250 м, что сделает Raffles City самым высоким горизонтальным небоскребом в мире, уточнил ArchDaily.

Запланированная площадь комплекса составляет более 1,1 млн кв. м, сказано в публикации. В состав Raffles City войдут торговый комплекс на 230 тыс. кв. м, 160 тыс. кв. м офисов А-класса, люксовая гостиница и 1,4 тыс. жилых квартир, следует из описания проекта. В горизонтальной части небоскреба разместятся бассейн, обзорная площадка и оранжереи, пишет rbc.ru.

До Raffles City самым высоким горизонтальным отелем с бассейном был Marina Bay Sands Skypark в Сингапуре. В нем «лежачая» часть располагалась на высоте 200 м.