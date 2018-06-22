В китайской гробнице нашли вымершее существо

Пятница, 22 Июнь 2018 Мир Мир Популярные материалы

В китайской гробнице нашли вымершее существо

Международная группа исследователей обнаружили неизвестный вид вымерших гиббонов в древней гробнице в провинции Шэньси (Китай).

Археологи изучили кости, найденные в погребальной камере возрастом 2300 лет, которая была обнаружена в 2004 году. Гробница, возможно, принадлежала госпоже Ся, бабушке китайского императора Цинь Шихуанди. Всего исследователи нашли в ней 12 отдельных захоронений с останками животных, включая кости гиббона. Результаты анализа показали, что гиббон является совершенно новым видом - Junzi imperialis. Ученые считают, что он вымер около 300 лет назад из-за деятельности человека.

Цинь Шихуанди правил царством Цинь в древнем Китае в 246-210 годах до нашей эры. Он объединил Китай в единое государство, а также был создателем гробницы, известной под названием «Терракотовая армия» и Великой китайской стены.

В 2016 году китайские ученые предположили, что Терракотовая армия и бронзовые скульптуры, найденные на месте раскопок, были созданы по образцу древнегреческих скульптур и предметов искусства. Принявшие участие в ее создании европейцы проникли в страну на 1,5 тысячи лет раньше Марко Поло.

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