В китайской гробнице нашли вымершее существо

Археологи изучили кости, найденные в погребальной камере возрастом 2300 лет, которая была обнаружена в 2004 году. Гробница, возможно, принадлежала госпоже Ся, бабушке китайского императора Цинь Шихуанди. Всего исследователи нашли в ней 12 отдельных захоронений с останками животных, включая кости гиббона. Результаты анализа показали, что гиббон является совершенно новым видом - Junzi imperialis. Ученые считают, что он вымер около 300 лет назад из-за деятельности человека.

Цинь Шихуанди правил царством Цинь в древнем Китае в 246-210 годах до нашей эры. Он объединил Китай в единое государство, а также был создателем гробницы, известной под названием «Терракотовая армия» и Великой китайской стены.

В 2016 году китайские ученые предположили, что Терракотовая армия и бронзовые скульптуры, найденные на месте раскопок, были созданы по образцу древнегреческих скульптур и предметов искусства. Принявшие участие в ее создании европейцы проникли в страну на 1,5 тысячи лет раньше Марко Поло.