В косметике нашли отходы животных

Понедельник, 16 Апрель 2018 Мир Мир Популярные материалы

В косметике нашли отходы животных

Полиция Лос-Анджелеса конфисковала из магазинов поддельные косметические средства, в составе которых были найдены биологические отходы животных.

Из 21 торговой точки была изъята косметика на сумму 700 тысяч долларов. «Фекалии смешивали с продукцией, которая изготавливалась в гараже или в ванной», - рассказал сотрудник полиции Марк Рейна.

Экспертиза началась после многочисленных жалоб покупателей на кожные высыпания, появившиеся после использования косметики, купленной в модном районе Лос-Анджелеса.

Одним из брендов, подвергшихся фальсификации, стал Kyle Cosmetics - фирма модели Кайли Дженнер. В Своем Twitter сестра модели Ким Кардашьян предупредила подписчиков, чтобы те остерегались подделок.

Среди конфискованных средств также оказались поддельные товары Urban Decay, MAC и NARS.

Владельцы шести магазинов арестованы, остальные получили судебный запрет на ведение торговой деятельности. 

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Шесть полицейских пострадали в стычке с фанатами в Португалии

      Шесть полицейских получили травмы в результате беспорядков, произошедших после матча ЧП по футболу между «Бенфикой» и «Порту» в Лиссабоне.

      Подробнее

    • Португалия: за стабильную работу!

      Правительство представило социальным партнерам пакет предложений, направленный на снижение нестабильности на рынке труда.

      Подробнее

    • Испанцу грозит штраф в 900 евро за брошенную на дороге собаку

      Прокуратура Астурии требует выписать местному жителю штраф в размере 900 евро за то, что он оставил свою собаку на трассе в муниципалитете Альер.

      Подробнее

    • Иcпания: в Мадриде откроется самый большой магазин Ikea

      Компания Ikea выбрала шесть крупных городов мира: Мадрид, Лондон, Вену, Стокгольм, Шанхай и Нью-Йорк, чтобы протестировать новую модель торговли.

      Подробнее

    • Италия: «Рома» сыграла вничью с «Лацио» в римском дерби

      «Лацио» и «Рома» сыграли вничью со счетом 0:0 в матче 32-го тура итальянской Серии А.

      Подробнее

    • Италия: навстречу Универсиаде-2019

      Миллионы евро получит Неаполь для подготовки к будущей Универсиаде.

      Подробнее

    • В косметике нашли отходы животных

      Полиция Лос-Анджелеса конфисковала из магазинов поддельные косметические средства, в составе которых были найдены биологические отходы животных.

      Подробнее

    • Спортивный бренд обвинили в пропаганде наркотиков

      Спортивный бренд Puma обвинили в поддержке наркоиндустрии из-за организации трэп-вечеринки (трэп - это точка, где наркоторговцы заключают сделки).

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!