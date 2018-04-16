В косметике нашли отходы животных

Из 21 торговой точки была изъята косметика на сумму 700 тысяч долларов. «Фекалии смешивали с продукцией, которая изготавливалась в гараже или в ванной», - рассказал сотрудник полиции Марк Рейна.

Экспертиза началась после многочисленных жалоб покупателей на кожные высыпания, появившиеся после использования косметики, купленной в модном районе Лос-Анджелеса.

Одним из брендов, подвергшихся фальсификации, стал Kyle Cosmetics - фирма модели Кайли Дженнер. В Своем Twitter сестра модели Ким Кардашьян предупредила подписчиков, чтобы те остерегались подделок.

Среди конфискованных средств также оказались поддельные товары Urban Decay, MAC и NARS.

Владельцы шести магазинов арестованы, остальные получили судебный запрет на ведение торговой деятельности.