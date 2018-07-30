В Лиссабоне обнаружен средневековый некрополь

Согласно приводимой информации, 20 тел эпохи Средневековья были найдены в ходе раскопок в приходе Санта-Мария-Майор в Лиссабоне, в зоне, которая соединяет rua Martim Moniz с rua da Madalena. Однако археологи не исключают, что число тел может увеличиться.

«До сих пор у нас уже есть 20 идентифицированных тел, но, возможно, появятся новые находки, поскольку пока что мы вышли только на первый уровень могил, - рассказала Ванесса Филипе, археолог и координатор проекта по установке экологичных мусорных контейнеров (ecopontos), осуществляемого мэрией Лиссабона. - Мы почти уверены, что ниже находятся, как минимум, еще пять тел».

Как пояснила специалист, «до установки ecopontos команда археологов проводит археологическую диагностику, в ходе которой и было обнаружено средневековое кладбище». Археолог отметила также, что кладбище «выходит за пределы огороженной территории», но команда может вести раскопки только в части, предназначенной для размещения ecopontos.

Ванесса Филипе пояснила, что «некрополь датируется XIV - началом XV века».

Проведенные раскопки и то, как были похоронены тела, позволяют археологам предполагать, что кладбище было расположено на участке, прилегающем к небольшой церкви, которая принадлежала маркизам Кашкайша.

Как отмечает Ванесса Филипе, некрополь является «полностью христианским», поскольку все тела были погребены головой на запад и ногами на восток», добавив, что «в Лиссабоне есть другие аналогичные кладбища».

Тела будут находиться в распоряжении команды археологов «в течение следующих трех лет», а экспертиза будет проведена в партнерстве с Центром археологии Лиссабона (CAL), где тела затем будут изучаться.

Ванесса Филипе объяснила, что археологи не могут удалить тела из могилы после того, как их нашли, и поэтому с ними работает антрополог, который зарегистрирует «все патологии, связанные с телами».

Как отмечает антрополог Сония Ферру, «из найденных тел половина - мужчины, половина - женщины, все взрослые, за исключением одного ребенка. Тело ребенка является единственным погребением, свидетельствующим о какой-то серьезной патологии».

По словам специалиста, «все кости тела ребенка были инфицированы, что позволяет предполагать наличие туберкулеза, в то время как у других тел отмечены обычные признаки старения».

Исследователь пояснила, что «погребенные были людьми из народа, с меньшими средствами, поскольку они похоронены только в землю», добавив, что «лишь у одного человека была в руке монета, что было нормальным в средневековой культуре, согласно которой за «путешествие» в мир иной нужно заплатить».

Археолог Вашку Виейра полагает, что речь идет о кладбище для местных жителей, а самое любопытное открытие касается одного тела с «камнями во рту», что заставляет исследователей предполагать, что их «набили во время захоронения».