В Лос-Анджелесе объявили номинантов на «Оскар-2018»

В этом году за звание лучшего фильма будут бороться девять картин. Среди них фильмы «Прочь», «Леди Берд», «Призрачная нить», «Темные времена», «Форма воды» и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Дюнкерк», «Зови меня своим именем», «Секретное досье».

В режиссерской категории представлены Кристофер Нолан за «Дюнкерк», Джордан Пил с режиссерским дебютом «Прочь», Грета Гервиг за «Леди Берд», мексиканский режиссер Гильермо дель Торо за «Форму воды» и Пол Томас Андерсен за «Призрачную нить».

В номинации «Лучшая актриса» выдвинуты Салли Хокинс («Форма воды»), Фрэнсис Макдорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Мэрил Стрип («Секретное досье»), Сирша Ронан («Леди Берд»), а также Марго Робби («Тоня против всех»), пишет ntv.ru.

За звание лучшего актера сразятся Гари Олдман («Темные времена»), Тимоти Чаламет («Зови меня своим именем»), Джеймс Франко («Горе-творец»), Дэниел Калуя («Прочь»), Дэниел Дэй-Льюис («Призрачная нить») и Дэнзел Вашингтон («Роман Израэл, Esq.»).

В категории «Лучший фильм на иностранном языке» за золотую статуэтку поборется фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Его соперниками станут ленты «Фантастическая женщина» (Чили), «Оскорбление» (Ливан), «О теле и душе» (Венгрия) и «Квадрат» (Швеция).

Имена лауреатов премии станут известны 4 марта.

Юбилейная 90-я церемония вручения награды Академии кинематографических искусств и наук США «Оскар» состоится в кинотеатре Dolby Theatre Лос-Анджелесе, ее ведущим второй год подряд станет комик Джимми Киммел. Премия «Оскар» вручается в 24 категориях. Голосование за победителей киноакадемики завершат 28 февраля.