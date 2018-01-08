В Лос-Анджелесе раздали «Золотые глобусы»

Понедельник, 08 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

В Лос-Анджелесе раздали «Золотые глобусы»

В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения кинопремии «Золотой глобус».

Лучшей драмой по версии Голливудской ассоциации иностранной прессы стала картина «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдонаха. Он же получил награду за лучший сценарий.

Лучшим режиссером признан Гильермо дель Торо за фильм «Форма воды». За музыкальное сопровождение к этой работе награду получил французский композитор Александр Деспла.

Лучшим актером драматического плана стал Гари Олдман за роль в картине «Темные времена». Лучшей актрисой названа Фрэнсис Макдорманд за роль в картине «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

«Глобус »за лучший драматический сериал получил «Рассказ служанки», сумев вырвать победу у «Игры престолов».

Примечательно, что гости пришли на церемонию вручения в костюмах черного цвета. Таким образом они присоединились к движению Time's Up («Время вышло»), направленному на защиту от сексуальных домогательств и дискриминации в киноиндустрии.

В октябре несколько десятков женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, среди них Кара Делевинь, Леа Сейду и Анджелина Джоли. На фоне этих признаний многие другие голливудские знаменитости и певицы стали рассказывать о случаях приставаний и изнасилований. Под прицел попали Кевин Спейси, Чарли Шин, Сильвестр Сталлоне, Ларс фон Триер, Стивен Сигал и Дастин Хоффман.

Последние новости

    • Португалия: рыбалка на море - дело опасное

      Инцидент произошел рядом с Farol da Guia в Кашкайше в минувшую субботу, около 17.00.

      Подробнее

    • Ледяная статуя Роналду в Москве стала поводом для шуток

      Установленная в рамках фестиваля «Ледовая Москва. В кругу семьи» ледяная скульптура португальского футболиста привлекла внимание западных СМИ.

      Подробнее

    • Испания: фестиваль русского кино в Марбелье

      Международный фестиваль русского кино в Марбелье будет представлен на выставке FITUR-2018.

      Подробнее

    • Испания: Renfe объявило о скидках до 70%

      Крупнейшая испанская железнодорожная компания присоединяется к сезону постновогодних скидок.

      Подробнее

    • Италия: Берлускони исключил возвращение в «Милан»

      Бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони исключил возможное возвращение в итальянский клуб.

      Подробнее

    • Италия: Папа разрешил женщинам кормить грудью в Сикстинской капелле

      Папа Римский Франциск одобрил кормление грудью внутри Сикстинской капеллы в Ватикане.

      Подробнее

    • В Лос-Анджелесе раздали «Золотые глобусы»

      В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения кинопремии «Золотой глобус».

      Подробнее

    • В Нью-Йорке загорелcя небоскреб Trump Tower

      В башне Trump Tower произошло возгорание.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!