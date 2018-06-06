В мае в Испании улучшились показатели занятости

Среда, 06 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

В мае в Испании улучшились показатели занятости

Май завершился рекордным ростом числа трудоустроенных жителей Испании, которых стало больше на 237,2 тысячи человек.

По данным Службы социального обеспечения, число безработных сократилось на 83,7 тысяч человек. В то же время майское сокращение было ниже чем в предыдущие месяцы, пишет noticia.ru.

Общее количество безработных по состоянию на конец мая составило 3 миллионов 252 тысячи человек, а число трудоустроенных жителей, которые делают взносы в систему соцобеспечения, превысило 18 миллионов 915 тысяч человек.

Мариано Рахой, покинувший должность председателя испанского правительства в результате вынесения вотума недоверия, не успел выполнить свое обещание по достижению уровня занятости в 20 миллионов человек, но, в целом, за время правления Народной партии в этой области наблюдалась положительная динамика.

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