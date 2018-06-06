В мае в Испании улучшились показатели занятости

По данным Службы социального обеспечения, число безработных сократилось на 83,7 тысяч человек. В то же время майское сокращение было ниже чем в предыдущие месяцы, пишет noticia.ru.

Общее количество безработных по состоянию на конец мая составило 3 миллионов 252 тысячи человек, а число трудоустроенных жителей, которые делают взносы в систему соцобеспечения, превысило 18 миллионов 915 тысяч человек.

Мариано Рахой, покинувший должность председателя испанского правительства в результате вынесения вотума недоверия, не успел выполнить свое обещание по достижению уровня занятости в 20 миллионов человек, но, в целом, за время правления Народной партии в этой области наблюдалась положительная динамика.