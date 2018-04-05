В машине сестры Савченко нашли взрывное устройство

Четверг, 05 Апрель 2018 Мир Мир Популярные материалы

В машине сестры Савченко нашли взрывное устройство

Сестра арестованной на Украине Надежды Савченко заявила, что в ее машине нашли взрывное устройство.

По словам Веры Савченко, взрывчатку в ее машине обнаружили во время техосмотра. Женщина полагает, что при определенной скорости устройство могло сработать, передает ntv.ru.

Вера Савченко: «Я отдала свой автомобиль на специальный технический осмотр. Специалисты нашли в ней закладку на взрывчатку. При соответствующей скорости сработало бы».

В эфире телеканала сестра скандального депутата также заявила, что в скором времени Украину захлестнет волна новых арестов. По ее словам, гонению подвергунтся «все, кто не согласен с действующей властью».

Вера Савченко: «Власть узурпирована Порошенко, он убирает всю конкурентную оппозицию. Поэтому я считаю, что дело Надежды является полностью политизированным».

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