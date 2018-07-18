В Мексике легализуют марихуану ради борьбы с наркомафией

Среда, 18 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

В Мексике легализуют марихуану ради борьбы с наркомафией

Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор обдумает возможность легализации наркотиков ради борьбы с насилием в стране.

Об этом заявила Ольга Санчес Кордеро, которая займет пост министра внутренних дел в будущем составе правительства, передает электронная версия газеты Milenio.

«Когда у нас была встреча по поводу реструктуризации МВД, он [избранный президент] прекрасно знал о всех моих пресс-конференциях и, прежде всего, о моих опубликованных статьях по поводу декриминализации наркотиков. Он сказал мне, буквально: "Карт-бланш, все, что может быть необходимо, все, что может быть необходимо для достижения мира в стране, мы начнем дебаты"», - рассказала в интервью Кордеро.

Санчес Кордеро добавила, что Лопес Обрадор признал, что Мексика погружена в насилие, перед которым государство на данный момент бессильно.

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