В Мексике разбился пассажирский самолет
В Мексике разбился самолет Embraer 190, на борту которого находился 101 человек.
Представители авиакомпании-перевозчик «Aeromexico» подтвердили информацию о крушении и сообщили, что выясняют обстоятельства произошедшего. По словам губернатора штата Дуранго Хосе Аиспуро Торреса, при крушении самолета никто не погиб.
Отмечается, что авария произошла через пять минут после взлета самолета из аэропорта в Дуранго, что находится в 40 минутах от центра города.
По данным мексиканских СМИ, большая часть пассажиров покинула самолет самостоятельно. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
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