В Москве открылся VI Всемирный конгресс российских соотечественников

В форуме под лозунгом «Россия и соотечественники: новые вызовы и новые рубежи» принимают участие более 400 делегатов из 98 стран мира, руководители федеральных органов власти, сенаторы и депутаты, представители ряда российских регионов, традиционных конфессий, российских неправительственных организаций.

Конгресс призван подвести итоги проделанной работы и определить ориентиры взаимодействия на будущее. Среди приоритетов – дальнейшая консолидация зарубежной российской общины; вопросы защиты прав и законных интересов соотечественников; проблемы русскоязычного образования за рубежом; развитие СМИ соотечественников; усиление роли молодежи; борьба с русофобией и антироссийскими настроениями в странах проживания соотечественников.

Участников Конгресса приветствовал Президент РФ Владимир Путин. Он поблагодарил соотечественников за сопричастность к жизни России, за неизменную поддержку и солидарность, за вклад в продвижение и распространение богатейшего исторического и культурного наследия страны. «Знаем, что вы делаете всё возможное для укрепления Русского мира, для налаживания конструктивного диалога между странами. Хочу вас заверить, что это наша общая цель», - заверил глава Российского государства.

Открыл Конгресс председатель Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Он отметил большое значение таких масштабных слетов, позволяющих лучше понять, чем живут сегодня российские общины в других странах, согласовать совместные шаги, защитить законные права и интересы соотечественников за рубежом.

«В настоящее время объединения российских соотечественников действуют более чем в 100 государствах мира. Трудно переоценить их вклад в создание условий для изучения русского языка, популяризацию достижений отечественной культуры», - подчеркнул глава МИД России.

Перед участниками Конгресса выступили заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Констанитин Косачев, министр просвещения РФ Ольга Васильева, митрополит Волоколамский Иларион, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин, председатель Всемирного координационного совета российских соотечественников Михаил Дроздов.

Во второй половине дня делегаты участвовали в пленарной дискуссии, обсуждая наиболее важные вопросы соотечественного движения.