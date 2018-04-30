В начале 2018 года в Испании выросло число безработных

По данным Национального института статистики, число безработных в стране выросло на 0,8%, превысив 3,7 миллионов человек, что стало самым высоким показателем для этого периода с 2013 года.

В период с января по март текущего года уровень безработицы вырос на 0,2%, достигнув 16,7%, в то время как уровень занятости сократился на 0,4% и составил 58,5%, пишет noticia.ru.

Кроме того, сообщается, что в Испании на 124 тысячи (0,6%) сократилось количество рабочих мест. Общее число трудоустроенных граждан установилось на уровне 18,8 миллионов человек. При этом отмечается, что сокращение наблюдается только в частном секторе. В государственных организациях, напротив, в первом квартале было создано 31 тысяч рабочих мест.