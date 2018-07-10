В НАТО появится новый член

Вторник, 10 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

В НАТО появится новый член

Еще одну страну пригласят в НАТО во время саммита стран-членов альянса, заявил его генсек Йенс Столтенберг.

Его слова приводит ТАСС.

«Союзники по НАТО объявят на саммите о приглашении Македонии», - сказал он. По словам Столтенберга, страна станет тридцатым членом Североатлантического альянса.

Ранее в македонском МИД заявляли, что страна ожидает приглашения в альянс 11-12 июля, когда состоится встреча лидеров стран НАТО, писало Reuters.

В июне Греция и Македония договорились об изменении названия бывшей югославской республики, ее новое название - Республика Северная Македония. 5 июля парламент страны во второй раз утвердил это соглашение, преодолев вето президента страны Георге Иванова. Македонцам также нужно будет внести правки в конституцию, референдум по этому вопросу запланирован на осень.

После утверждения документа в том числе греческой стороной, Скопье получит право претендовать на вступление в ЕС, а также в НАТО. До этого переговоры по Евросоюзу блокировались Грецией, хотя в 2011-м Международный суд ООН принял решение, что Афины не имеют права этого делать.

Спор о названии страны начался в 1991 году после того, как Македония получила независимость от Югославии. Название страны не признавалось Афинами, поскольку в Греции есть провинция с аналогичным названием и новая страна могла бы на нее претендовать.

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