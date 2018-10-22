В Норвегии нашли схрон с допингом

В рабочей раздевалке 43-летнего специалиста Университетской больницы Северной Норвегии, который также является сотрудником Организации Объединенных Наций (ООН), находилось более двух тысяч таблеток, относящихся к запрещенным препаратам. Среди них тренболон, мастерон и тестостерон оксиген. Вместе с другим подозреваемым медицинский сотрудник также обвиняется в распространении анаболических стероидов.

Согласно данным следствия, препараты были транспортированы из города Фредрикстад в августе 2017-го. Подозреваемый хранил полученные лекарства в своей рабочей раздевалке.

Спортсмены из Тромсе завоевали семь медалей на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Это лучший результат среди представителей различных городов Норвегии. Всего усилиями норвежских спортсменов было завоевано 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых медалей.

Накануне старта Игр сообщалось, что сборная Норвегии ввезла в Пхенчхан более шести тысяч доз противоастматических препаратов. Лекарства относились к так называемым частично запрещенным субстанциям.