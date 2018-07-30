В Норвегии погибла олимпийская чемпионка

Понедельник, 30 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

В Норвегии погибла олимпийская чемпионка

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вибеке Скофтеруд погибла в возрасте 38 лет.

Норвежская спортсменка была найдена мертвой на одном из островов страны. Она не выходила на связь с вечера субботы, 28 июля, после чего была объявлена в розыск. Спортсменку обнаружили около ее гидроскутера в бессознательном состоянии, ей оказали медицинскую помощь, однако спасти Скофтеруд не удалось.

По словам представителя полиции, лыжница в момент происшествия находилась одна. Причины смерти выясняются.

Скофтеруд — олимпийская чемпионка 2010 года. Также она побеждала на чемпионатах мира (2005, 2011). Все награды были завоеваны в эстафетных гонках. В 2015 году она ушла из спорта.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • В Лиссабоне обнаружен средневековый некрополь

      О находке сообщила команда археологов, работающая в сотрудничестве с Лиссабонским муниципалитетом.

      Подробнее

    • Юношеская сборная Португалии впервые стала чемпионом Европы

      Сборная Португалии по футболу стала победителем юношеского чемпионата Европы среди игроков до 19 лет.

      Подробнее

    • Испания: Мариано Рахой возвращается в Мадрид

      Бывший председатель правительства Испании Мариано Рахой переводится с должности регистратора недвижимости в Санта-Поле (Аликанте) в Мадрид.

      Подробнее

    • Испания: в Стране Басков будут ходить исторические поезда

      Баскский музей железной дороги, расположенный в Аспейтии (Гипускоа), пустит в августе 57 исторических железнодорожных составов.

      Подробнее

    • 4 августа пройдет «Белая ночь итальянской кухни»

      4 августа по всей Италии будет проходить "Белая ночь итальянской еды" (La Notte Bianca del Cibo Italiano).

      Подробнее

    • Италия: в Венеции действует команда инспекторов «Ангелы приличия»

      Власти Венеции выпустили на улицы группу инспекторов, которым поручено наблюдать за тем, чтобы многочисленные туристы соблюдали правила, установленные муниципальными властями.

      Подробнее

    • Кенгуру запаниковал и разгромил дом

      Напуганный кенгуру вломился в дом в пригороде Мельбурна (Австралия).

      Подробнее

    • В Норвегии погибла олимпийская чемпионка

      Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вибеке Скофтеруд погибла в возрасте 38 лет.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda