В Норвегии погибла олимпийская чемпионка

Норвежская спортсменка была найдена мертвой на одном из островов страны. Она не выходила на связь с вечера субботы, 28 июля, после чего была объявлена в розыск. Спортсменку обнаружили около ее гидроскутера в бессознательном состоянии, ей оказали медицинскую помощь, однако спасти Скофтеруд не удалось.

По словам представителя полиции, лыжница в момент происшествия находилась одна. Причины смерти выясняются.

Скофтеруд — олимпийская чемпионка 2010 года. Также она побеждала на чемпионатах мира (2005, 2011). Все награды были завоеваны в эстафетных гонках. В 2015 году она ушла из спорта.