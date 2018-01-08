В Нью-Йорке загорелcя небоскреб Trump Tower

Пожарным удалось локализовать возгорание в высотке Trump Tower на Манхэттене.

Пожарная служба Нью-Йорка сообщила, что возгорание в 58-этажном небоскребе Trump Tower локализовано. По ее данным, пожар начался в системе вентиляции на крыше здания, передает РИА Новости.

Сообщается о двоих пострадавших. Ранее на место прибыли несколько пожарных бригад, эвакуации из здания не проводилась. Всего в тушении пожара участвовали более 100 пожарных.

Известно, что самого президента Дональда Трампа во время возгорания в здании не было. А его сын Эрик Трамп, комментируя случившееся, заявил, что спасатели прибыли на место уже через несколько минут после сообщения.

В небоскребе, который был построен по проекту Дональда Трампа и Equitable Life Assurance Company, располагаются офисы, апартаменты и гостиница. Находясь в этой башне в июне 2015 года, Трамп объявил о том, что вступает в президентскую гонку.