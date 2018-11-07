В октябре в Испании выросло число безработных

В октябре 2017 года рост был на 4,6 тысяч больше.

С другой стороны, количество зарегистрированных в системе социального обеспечения увеличилось на 130 360 человек, что на 0,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Статистика говорит о том, что в Испании официально не работает 3 254 703 человек, а число трудоустроенных жителей установилось на уровне 18 993 073 человек.

В Министерстве труда отмечают, что безработица в настоящее время находится на одном из самых низких уровней за последние девять лет.

Рост числа безработных в октябре обусловлен, в первую очередь, окончанием летних сезонных работ, пишет noticia.ru.

Больше всего контрактов в октябре было заключено в сфере образования – 148 тысяч. В гостиничном секторе, а также в секторе здравоохранения и социальных услуг число работников сократилось в сумме более чем на 95 тысяч человек.

Безработных стало меньше в трех автономных областях: в Валенсии – на 2,9 тысяч человек, в Мадриде – на 2,1 тысяч, в Стране Басков – более чем на 600. Заметнее всего выросло число безработных в Андалусии и Каталонии – на 10,9 тысяч в каждой.

Отмечается, что в октябре текущего года было заключено на 19,6% больше бессрочных контрактов, чем в прошлом году. В общей сложности количество контрактов превысило 2,24 млн, из которых 242 тысячи – бессрочных и более 2 млн – временных.