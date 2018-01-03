В Playboy задумали отказаться от печатной версии журнала

Руководитель компании Бен Кон сообщил, что планируется сосредоточиться на «мире Playboy», который «намного шире, чем небольшое печатное издание». «Мы планируем в 2018 году перейти от медиа-бизнеса к бренд-менеджменту», - добавил он.

По словам Кона, компания будет уделять меньше внимания чисто лицензионным сделкам и больше партнерству и совместным тематическим проектам. «Раньше мы могли бы оправдать убытки (...) Я не уверен, что печать - действительно лучший способ общения с нашими будущими потребителями»,- заявил он.

По информации газеты, сейчас ведутся переговоры о покупке 35 процентов акций у наследников основателя Playboy Хью Хефнера, умершего в сентябре 2017 года. Стороны в настоящее время пытаются понять, как оценить империю.

Как сообщается, между Хефнером и Rizvi Traverse, которая держит контрольный пакет акций Playboy Enterprises, была договоренность о продолжении выпуска печатной версии журнала при его жизни. В этой связи его кончина ускорит уход компании от медиа-бизнеса. The Wall Street Journal отмечает, что пока окончательное решение о прекращении выпуска печатной версии журнала не принято.

Хефнер ушел из жизни 28 сентября в возрасте 91 года. Он заранее выкупил место на кладбище рядом с легендарной голливудской актрисой Мэрилин Монро, которая украсила обложку первого номера Playboy в декабре 1953 года.

Эротический журнал для мужчин Playboy издается с 1953 года. Его русская версия журнала выходит с 1995-го.