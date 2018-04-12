В Подмосковье пройдут открытые тренировки сборной Португалии

Открытые тренировки сборных Португалии и Аргентины по футболу на базах в Московской области будут разведены по времени, учитывая огромный интерес со стороны болельщиков к главным звездам обеих команд - Криштиану Роналду и Лионелю Месси. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков, пишет ТАСС.

Португальские футболисты будут базироваться в Кратове, а аргентинцы - в Бронницах.

«У нас на территории Московской области запланировано шесть открытых тренировок. Не могу сказать, какие команды будут проводить тренировки и в какие сроки, но команды Португалии и Аргентины с участием Роналду и Мессии по времени будут разведены, - сказал Терюшков. - Для наших гостей, воспитанников спортшкол, мы организуем пригласительные на открытые тренировки. Мы уже обговорили этот вопрос с Федерациями футбола Аргентины и Португалии, в том в случае, если они их будут проводить, мы выделим квоты билетов на тренировки».

По словам Терюшкова, представителей федераций обеих стран устраивают меры безопасности, принятые организаторами.

«Будут беспрецедентные меры. Даже поля закрыты от внешнего наблюдения светопрозрачными и светонепрозрачными заборами по требованиям ФИФА, туда очень сложно будет прийти с дурными намерениями. Будет досмотровая зона, я могу сказать, что никаких опасений с точки зрения безопасности во время их проживания и передвижения не будет 100 процентов», - отметил он.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.