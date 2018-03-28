В порту в Италии прогремел взрыв

По предварительным данным, там взорвалась емкость с легковоспламеняющейся жидкостью. Очевидцы рассказали, что в результате происшествия пострадали несколько рабочих.

На месте происшествия работают спасатели и пожарные. Людей эвакуировали с территории порта, пишет rambler.ru.

По информации Firenze.repubblica.it, как минимум два человека тяжело ранены. Издание отмечает, что в порту взорвалась емкость с метилацетатом.